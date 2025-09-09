Жители Франции устали от восьмилетнего позора президента Эммануэля Макрона. Об этом на своей странице в Max заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — заявил он.

По словам Володина, президент Франции во время вмешательства во внутреннюю политику других государств окончательно потерял доверие граждан. Кроме того, председатель ГД подчеркнул, что Макрон довел Францию до кризиса во всех сферах из-за тщеславия и некомпетентности.

В качестве аргумента он напомнил, что государственный долг Франции составляет €3,4 трлн — порядка 114% ВВП. Данные показатели демонстрируют, что экономика находится на грани стагнации. Помимо этого, во Франции наблюдается падение производственных сил.

Володин отметил, что Макрон избавляется от политической конкуренции путем лишения других кандидатов избирательных прав.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

Ранее во Франции рассказали о возможных попытках Макрона остаться у власти.