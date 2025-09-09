Экс-король Непала заявил о законности требований участников беспорядков

Бывший и последний король Непала Гьянендра Шах заявил о законности требований участников беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, и необходимости их рассмотреть. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

«Требования протестующих к надлежащему управлению и экономической дисциплине являются законными и должны быть рассмотрены для будущего страны», — приводит издание слова Шах.

Бывший монарх также призвал протестующих не допустить скатывания к насилию и анархии, а также предостерег от вмешательства внешних сил.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду социальных сетей, включая Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это вызвало недовольство у граждан, которые организовали массовые протесты. В ходе митингов люди жгли машины, перекрывали движение и даже подожгли резиденции президента, премьер-министра и иных политиков. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились.

Ранее премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов.