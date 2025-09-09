Кадыров сообщил о потерях ВСУ при ударе по генштабу ВСУ в 2024 году

Кадыров: удар возмездия по генштабу ВСУ в 2024 году ликвидировал 9 человек

В результате ответного удара возмездия, нанесенного «Геранями» по генеральному штабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа (РУС) в 2024 году, было ликвидировано девять человек и ранено семнадцать. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце октября 2024 года Рамзан Кадыров сообщал о пожаре на крыше неэксплуатируемого здания, расположенного на территории РУС в Гудермесе, произошедшем в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). К счастью, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. На следующий день Кадыров сообщил о нанесении двух ударов беспилотниками «Герань» по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ в Киеве. По его словам, именно из этого центра осуществлялось управление дроном, атаковавшим Гудермес.

«Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры», — рассказал Кадыров, отметив, что в эфире украинские военные говорили о 7 ликвидированных военнослужащих.

29 октября ВС РФ поразили центр управления беспилотных систем генерального штаба Вооруженных сил Украины.

