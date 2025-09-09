Лавров: в Германии признают подрывы «Северных потоков» терактом

В Германии уже признают, что подрывы газопроводов «Северный поток» являются терактом, однако западные страны по-прежнему не желают, чтобы РФ участвовала в расследовании инцидента, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию <...> никто не собирается предпринимать», — сказал министр.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева.

В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент РФ Владимир Путин называл версию об украинском следе чушью.

