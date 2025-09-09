На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политик объяснил, почему Трамп отказывается вводить новые санкции против РФ

Политик Царев: Трамп дистанцируется от конфликта на Украине
Сергей Булкин/РИА Новости

Политик Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент США Дональд Трамп не берет на себя новых обязательств по введению антироссийских санкций, перекладывая ответственность на Европу.

Он предположил, что Белый дом дистанцируется от конфликта на Украине на фоне продолжающегося экспорта российских энергоносителей в Китай и Индию.

«Индия продолжает покупать нефтепродукты, правда, с увеличенной скидкой. Китай и не собирался прекращать. А у Трампа такая ситуация, что он уже не может вводить санкции. Он и так глупо выглядит. Поэтому он изящно возвращает мяч европейцам: начинайте с себя, что мы-то. Это вы, мол, хотели воевать с Россией», — отметил Царев.

5 сентября американская газета The Wall Street Journal написала, что Трамп не взял на себя конкретных обязательств по дополнительным санкциям против России. При этом глава Белого дома обратился к европейским лидерам с призывом прекратить закупки российской нефти, а также оказать экономическое давление на Китай.

Ранее в Кремле отметили неэффективность антироссийских санкций.

