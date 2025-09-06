Фицо заявил Зеленскому, что процесс вступления Украины в ЕС будет очень долгим

Процесс вступления Украины в Европейский союз будет «очень долгим». Такое предположение в эфире программы «Субботние диалоги» высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским 5 сентября.

По его словам, для членства в ЕС Украине предстоит выполнить все условия организации.

«Я еще раз сказал это открыто и господину Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в Европейский союз», — сказал Фицо.

По его словам, в Европе осознают, что вступление такой большой страны, как Украина, повлечет за собой значительные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов.

Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в ЕС будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в объединение, подчеркнул Фицо.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что стремление Украины вступить в ЕС является ее законным выбором. По его словам, республика имеет право самостоятельно выстраивать свои международные связи.

Ранее Владимир Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.