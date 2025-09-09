На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск обвинил американский телеканал в расизме по отношению к белым

Илон Маск обвинил CNN в неприкрытом расизме по отношению к белым
Nathan Howard/Reuters

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил американский телеканал CNN в «ошеломляющем неприкрытом расизме» по отношению к белым. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал убийство украинской беженки.

«Вопиющий расизм по отношению к белым на CNN... отвратительно», — написал Маск, комментируя слова ведущего о том, что в принадлежащей бизнесмену соцсети распространяются расистские комментарии из-за того, что в преступлении подозревается темнокожий.

Маск также выразил мнение, что арест рецидивистов намного улучшит ситуацию с общественной безопасностью в США.

22 августа бездомный афроамериканец Декарлос Браун напал на 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро. Подозреваемый ранее отсидел пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.

Ранее мать отказалась от убийцы украинки в США.

