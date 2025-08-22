На Западе заявили, что Сирия передумала отказываться печатать деньги в России

Российская компания «Гознак» напечатает для Сирии деноминированные банкноты в национальной валюте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту», — говорится в материале.

По информации агентства, соглашение о печати банкнот было подписано в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля. «Госзнак» до этого печатал для Сирии купюры номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом экс-президента Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного разрушенного храма в Пальмире.

В мае Reuters сообщало, что Сирия намерена прекратить печатать национальную валюту в России и переориентироваться на сотрудничество с ОАЭ и Германией. По данным журналистов, планы включали не только смену партнеров, но и обновление дизайна банкнот: с них исчезнет портрет Асада.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии.