Журналисты пула Лаврова для поездки в Нью-Йорк подали документы на визы

Журналисты пула Лаврова для поездки на ГА ООН получат визы бесплатно
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые должны освещать мероприятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, подали документы на визу в консульство США в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что визы, в случае одобрения, будут оформлены. Пока неизвестно, получат ли представители СМИ документ с ограничением передвижения или же стандартный тип для журналистов.

В последние годы российским репортерам выдавали визы типа C2, с которой они не могли отъезжать от центра Нью-Йорка дальше, чем на 40 км.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на сессию ГА ООН.

