Подполковник Дэвис: Украина проигрывает, так как ее власти оторваны от реальности

Украина терпит поражение на фронте, поскольку власти страны, как и правительства стран Запада, оторваны от реальности. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Мы, особенно США, европейские лидеры и Владимир Зеленский, полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине», — констатировал Дэвис.

Подполковник считает, что у Украины нет логически обоснованных шансов на выживание. В связи с этим эксперт посоветовал Киеву и его союзникам на Западе осознать бесперспективность дальнейшего конфликта с Россией.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по итогам текущих переговоров о гарантиях безопасности Украины республика будет разделена на три зоны, причем российская уже существует. Он указал, что нынешние дискуссии в Европе о гарантиях безопасности уже признают существование «российской зоны», сейчас обсуждается лишь ее размер и формат. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее в Германии поспорили о гарантиях безопасности Украине.