Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину может привести к третьей мировой войне, подчеркнул лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в своем сообщении в социальной сети X.

Он отметил, что заявление Макрона о намерении Франции направить военных «на Украину и растрачивать десятки миллиардов евро на бесконечный конфликт» является безрассудной провокацией, способной спровоцировать мировую войну. Политик выразил обеспокоенность данным решением, назвав заявления главы государства бессмысленной провокацией и безумием.

4 сентября после встречи «коалиции желающих» в Париже Макрон заявил, что 26 стран обязались предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. При этом Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины. Отправлять свои войска на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Встреча участников «коалиции желающих» прошла в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

