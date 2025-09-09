На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили, что РФ учитывает в военном планировании расширение контингента НАТО

Масленников: РФ примет контрмеры в случае расширения контингентов НАТО
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Россия в военном планировании учитывает расширение контингента НАТО и при необходимости примет контрмеры. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

По его словам, в альянсе было принято решение по увеличению численности батальонных тактических групп до бригадного уровня во всех странах-членах блока вдоль «восточного фланга». Россия считает это проявлением агрессивности.

«Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры», — сказал он.

31 августа начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что НАТО ведет высокую военную активность возле границ Белоруссии и России. Сложившуюся обстановку в Восточно-Европейском регионе он назвал напряженной и взрывоопасной.

Ранее в НАТО пообещали ответить на военные учения России.

