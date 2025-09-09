«Радиостанция Судного дня» передала новые послания

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала сообщения «отель» и «ларек»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», снова вышла в эфир и передала два новых сообщения. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Сообщения содержали слова «отель» и «ларек». Радиостанция передала их вечером 8 сентября.

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».