«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

В понедельник в 12:30 мск в эфире радиостанции прозвучало кодовое слово «Дымоскальп».

31 августа, перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, радиостанция «Радиостанция Судного дня» вышла на связь два раза.

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

