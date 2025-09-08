Лидер ЛДПР предложил обеспечить воспитателей детсадов служебным жильем

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять воспитателям детских садов служебные квартиры. Он озвучил эту инициативу в интервью ТАСС во время рабочей поездки в Сыктывкар.

Жилье, пусть даже служебное, — это тот минимум, который позволит молодым людям, решившим посвятить себя детям, более свободно планировать свою жизнь и помогать обществу, работая по призванию», — сказал он.

По его словам, без решения вопроса социальных гарантий невозможно привлечь новых специалистов в сферу дошкольного образования. Особенно важна поддержка тех, кто работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул депутат Госдумы.

Слуцкий выразил уверенность, что предоставление служебного жилья создаст привлекательные условия для молодежи и поможет сократить дефицит кадров в детских садах и специализированных учреждениях.

4 сентября он предложил уменьшить процентные ставки по кредитам для семей с детьми. Слуцкий считает, что для семей с одним ребенком необходимо установить ставку на уровне 6%, 3% — для семей с двумя детьми и 0% для семей с тремя и более детьми. По его словам, ЛДПР будет этого добиваться. Депутат отметил, что долги доводят россиян до отчаяния и психических расстройств, а из-за коллекторов их жизнь «превращается в ад». По его словам, каждая семья имеет задолженности, и просроченные долги достигли «печального рекорда последних лет».

