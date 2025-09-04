Слуцкий предложил уменьшить процент по кредитам для семей с детьми

Слуцкий предложил установить нулевую ставку по кредитам для многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уменьшить процентные ставки по кредитам для семей с детьми. Об этом говорится в докладе парламентария о проблеме кредитного рабства россиян, передает ТАСС.

Депутат считает, что для семей с одним ребенком необходимо установить ставку на уровне 6%, 3% — для семей с двумя детьми и 0% для семей с тремя и более детьми.

По его словам, ЛДПР будет этого добиваться.

Слуцкий заявил, что долги доводят россиян до отчаяния и психических расстройств, а из-за коллекторов их жизнь «превращается в ад».

По его мнению, каждая семья имеет задолженности, и просроченные долги достигли «печального рекорда последних лет».

Предлагаемые меры, помимо всего прочего, окажут положительное влияние на демографическую ситуацию в стране, уверен депутат.

В августе сообщалось, что российские банки в 80% случаев отказывают клиентам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул.

Ранее в России призвали запретить ипотеку на строящееся жилье.