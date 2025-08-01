В Хабаровском крае воспитательница избивала ребенка в детском саду

В Хабаровском крае воспитателя подозревают в издевательствах над воспитанником

В Хабаровском крае воспитателя детского сада могут привлечь к ответственности за систематическое насилие над ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На ситуацию следователи обратили внимание после публикаций в социальных сетях. По словам жителей Комсомольска-на-Амуре, воспитательница местного дошкольного учреждения постоянно избивала четырехлетнего воспитанника.

Помимо этого, однажды после падения пострадавшего она ему не помогла.

«Впоследствии у малолетнего диагностировали травмы головы и ушибы. Обращения матери в профильные структуры результатов не принесли», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи регионального управления ведомства проводят проверку. Ситуация также привлекла внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю управления по Хабаровскому краю предоставить доклад о результатах проверки.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию, разорвав селезенку на прогулке в детсаду.