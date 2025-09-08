Во Франции высказались о возможной отставке правительства

Отставка правительства Франции в случае выражения ему недоверия не решит серьезных проблем, с которыми сталкивается страна. Об этом заявил премьер-министр Франсуа Байру, его слова приводит аккаунт Национального собрания в соцсети Х.

«Проблемы, угрозы и риски для Франции полностью останутся, у вас есть власть свергнуть правительство, однако у вас нет власти стереть реальность. Реальность останется неумолимой», — сказал он.

Байру подчеркнул, что расходы государства будут расти, а бремя долга становится все более тяжелым для страны.

До этого издание Politico сообщило, что премьер-министр Франции Франсуа Байру, повторяя судьбу предшественника, подал в отставку, чтобы не участвовать в затяжных переговорах с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Издание сообщило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор». Инициативы Байру резко раскритиковали «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.

Ранее во Франции объяснили частые жалобы Макрона на Россию.