На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции высказались о возможной отставке правительства

Байру: свержение правительства Франции не решит проблем
true
true
true
close
Alexis Sciard/Global Look Press

Отставка правительства Франции в случае выражения ему недоверия не решит серьезных проблем, с которыми сталкивается страна. Об этом заявил премьер-министр Франсуа Байру, его слова приводит аккаунт Национального собрания в соцсети Х.

«Проблемы, угрозы и риски для Франции полностью останутся, у вас есть власть свергнуть правительство, однако у вас нет власти стереть реальность. Реальность останется неумолимой», — сказал он.

Байру подчеркнул, что расходы государства будут расти, а бремя долга становится все более тяжелым для страны.

До этого издание Politico сообщило, что премьер-министр Франции Франсуа Байру, повторяя судьбу предшественника, подал в отставку, чтобы не участвовать в затяжных переговорах с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Издание сообщило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор». Инициативы Байру резко раскритиковали «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.

Ранее во Франции объяснили частые жалобы Макрона на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами