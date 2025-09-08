В Госдуме отреагировали на слова Сырского о превосходстве российских войск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский говорит о превосходстве российской армии, чтобы оправдать поражение украинцев на поле боя. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник (на фото) в беседе с «Лентой.ру».

«То, что говорит Сырский, принимать всерьез нельзя, но то, что сквозит в его словах, что российская армия сильнее, — это неоспоримо», — высказался депутат.

Колесник отметил, что российская армия в разы больше и сильнее украинских войск. Он добавил, что военные ВС РФ, которые находятся на линии соприкосновения, «гораздо выше по мастерству», чем противник.

8 сентября Сырский в своем Telegram-канале признал, что российские войска превосходят ВСУ в силах и средствах в три–шесть раз. По словам главкома украинской армии, август стал для военных ВСУ «месяцем больших испытаний». Он также назвал направления, которые стали наиболее угрожающими. Это Красноармейское (украинское название — Покровское), Добропольское, Новопавловское и Краснолиманское направления, отметил Сырский.

Ранее SHOT заявил, что на Украине объявлена экстренная мобилизация.