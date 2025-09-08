На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: на Украине объявлена экстренная мобилизация

SHOT: Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти дополнительно выделили 500 млн гривен ($12 млн) на проведение экстренной мобилизации в стране. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно данным из секретных документов, которые появились в распоряжении SHOT, в семи регионах Украины созданы оперативные штабы, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ряды ВСУ. В городах-миллионниках, таких как Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов, ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) работают круглосуточно. Дополнительные пункты ТЦК развернуты в крупных административных зданиях и на спортивных аренах.

«Кроме того, спорткомплексы используются не просто как площадки для штабов ТЦКшников, а как кладезь будущих ВСУшников. Военные внедряются в базы школ и училищ для сбора информации о спортсменах, чтобы заранее подобрать им подходящие войска», — говорится в публикации.

На фоне подписания документов о мобилизации более 122 тысяч человек в местах массового скопления людей начали проводить усиленные рейды, пишет SHOT. Из страны запрещен выезд для мужчин с 22 до 60 лет.

До этого украинский волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. Берлинская отметила, что сейчас еще такой необходимости нет. Однако, по ее мнению, все взрослое население должно быть готово к мобилизации в дальнейшем.

Ранее на Украине мобилизовали карлика.

