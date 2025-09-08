На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль выпустит краткое сообщение по итогам онлайн-саммита БРИКС

Песков: по завершении онлайн-саммита БРИКС будет опубликовано краткое сообщение
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль выпустит краткое сообщение по окончании виртуального саммита БРИКС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По завершении мы дадим краткое сообщение», — сказал он.

По словам представителя Кремля, выступление российского лидера на мероприятии не планируется открывать для СМИ. Песков подчеркнул, что саммит БРИКС изначально был заявлен как мероприятие, которое проходит в закрытом режиме.

Известно, что в ходе онлайн-саммита президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету безопасности ООН упал. По его словам, ряд государств требует всеобъемлющих реформ от этого органа. Египетский лидер подчеркнул, что Совбез не справился с выполнением своей основной задачи — урегулирование конфликтов.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее в КНР рассказали, какие вопросы поднимет Си Цзиньпин на онлайн-саммите БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами