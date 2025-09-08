Кремль выпустит краткое сообщение по итогам онлайн-саммита БРИКС

Кремль выпустит краткое сообщение по окончании виртуального саммита БРИКС, в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По завершении мы дадим краткое сообщение», — сказал он.

По словам представителя Кремля, выступление российского лидера на мероприятии не планируется открывать для СМИ. Песков подчеркнул, что саммит БРИКС изначально был заявлен как мероприятие, которое проходит в закрытом режиме.

Известно, что в ходе онлайн-саммита президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету безопасности ООН упал. По его словам, ряд государств требует всеобъемлющих реформ от этого органа. Египетский лидер подчеркнул, что Совбез не справился с выполнением своей основной задачи — урегулирование конфликтов.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

