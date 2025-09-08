На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о кризисе в Японии после отставки премьера Исибы

NYT: Япония погрузилась в кризис после ухода премьера Исибы
Eugene Hoshiko/Reuters

Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы ознаменовала начало серьезного кризиса в стране. Об этом пишет издание The New York Times.

Так, директор Центра изучения политики Азии при Brookings Institution Мирея Солис назвала ситуацию «глубоким кризисом лидерства». Есть опасения, что Японию может ждать политическая нестабильность, сопровождаемая частой сменой премьер-министров.

Новому премьеру придется столкнуться сразу с несколькими проблемами — экономическими трудностями, ростом цен и усилением Китая. Кроме того он будет заново выстраивать отношения с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Накануне японский премьер-министр Сигэру Исиба на пресс-конференции подтвердил, что оставляет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Исиба с пятой попытки возглавил Либерально-демократическую партию (ЛДП) в сентябре прошлого года. 1 октября 2024-го политик занял пост премьер-министра после отставки правительства Японии под руководством Фумио Кисиды. До этого Исиба руководил министерством обороны.

Ранее в июле премьер Японии опровергал информацию о планах своей скорой отставки.

