Премьер Японии опроверг данные о планах своей скорой отставки

Премьер Японии Сигэру Исиба опроверг информацию некоторых японских СМИ о планах своей скорой отставки после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента. Его слова приводит ТАСС.

«Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку. Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений», — сказал он представителям СМИ после встречи с тремя высокопоставленными членами своей партии.

Накануне японская газета Mainichi со ссылкой на источники из окружения председателя правительства сообщила, что Сигэру Исиба объявит до августа об уходе в отставку на фоне провала на выборах правящей Либерально-демократической партии.

21 июля Исиба отказался покидать пост после второго подряд поражения ЛДП на выборах в парламент (в воскресенье партия потеряла большинство в верхней палате, а осенью прошлого года — в нижней). По его словам, он не может уйти, поскольку должен выполнять обещания, которые были даны властями избирателям.

Ранее премьер Японии сообщил о неуместности переговоров с США.