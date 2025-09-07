Премьер Японии извинился за «внезапный» уход с поста

Японский премьер-министр Сигэру Исиба на пресс-конференции подтвердил, что оставляет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Трансляцию ведет NHK.

Политик извинился за свое «внезапное объявление». По словам Исибы, он не хотел цепляться за должность.

«Я несу ответственность за результаты выборов [в парламент], являясь председателем партии. И вот сейчас, когда этап по переговорам о таможенных пошлинах США завершен, считаю, что это подходящее время», — сказал премьер.

Исиба с пятой попытки возглавил Либерально-демократическую партию (ЛДП) в сентябре прошлого года. 1 октября 2024-го политик занял пост премьер-министра после отставки правительства Японии под руководством Фумио Кисиды. До этого Исиба руководил министерством обороны.

По итогам выборов в нижнюю палату парламента Японии 27 октября коалиция из партий ЛДП и «Комэйто» впервые за 15 лет не получила большинство мест. Этим летом она утратила большинство и в верхней палате парламента.

Ранее японцы назвали самого желаемого кандидата в премьеры.