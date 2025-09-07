На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Японии извинился за «внезапный» уход с поста

Премьер Японии Исиба подтвердил, что уходит в отставку
true
true
true
close
Philip Fong/AP

Японский премьер-министр Сигэру Исиба на пресс-конференции подтвердил, что оставляет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Трансляцию ведет NHK.

Политик извинился за свое «внезапное объявление». По словам Исибы, он не хотел цепляться за должность.

«Я несу ответственность за результаты выборов [в парламент], являясь председателем партии. И вот сейчас, когда этап по переговорам о таможенных пошлинах США завершен, считаю, что это подходящее время», — сказал премьер.

Исиба с пятой попытки возглавил Либерально-демократическую партию (ЛДП) в сентябре прошлого года. 1 октября 2024-го политик занял пост премьер-министра после отставки правительства Японии под руководством Фумио Кисиды. До этого Исиба руководил министерством обороны.

По итогам выборов в нижнюю палату парламента Японии 27 октября коалиция из партий ЛДП и «Комэйто» впервые за 15 лет не получила большинство мест. Этим летом она утратила большинство и в верхней палате парламента.

Ранее японцы назвали самого желаемого кандидата в премьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами