Сын Трампа высказался о «клоунах с украинскими флагами» в соцсетях

Сын Трампа назвал клоунами людей, публикующих в соцсетях украинские флаги
true
true
true
close
Rebecca Blackwell/AP

Старший сын президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social назвал «клоунами» пользователей интернета, которые в своих профилях ставят украинские флаги для демонстрации поддержки Киеву.

«Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему», — написал Дональд Трамп-младший.

Так сын американского лидера отреагировал на комментарий пользователя, который опубликовал статистику по результатам поиска по запросу »Ирина Заруцкая» на сайте New York Times, где сюжетов о девушке не оказалось.

6 сентября издание The New York Post сообщило о нападении на 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую в американском городе Шарлотт. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне трамвая и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун-младший.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе.

Ранее Трамп прокомментировал инцидент с украинской беженкой в США.

