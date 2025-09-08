Представители Армении и Турции обсудят нормализацию отношений

Спецпредставитель Армении Рубинян сообщил, что на днях встретится на территории своей страны с делегацией Турции для обсуждения нормализации отношений. Об этом пишет ТАСС.

«Встреча с турецкой стороной состоится в Армении в ближайшие дни. В повестку дня войдут вопросы армяно-турецких отношений, проведенные мероприятия, которые необходимо предпринять в будущем», — сказал он.

Он также допустил возможность обсуждения восстановительных работ исторического моста в Ани и железной дороги Гюмри-Карс.

До этого канал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что в ближайшее время состоится первая встреча делегаций Турции и Армении по вопросу открытия границ.

В августе лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию, которая, в числе прочего, предусматривает открытие Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Лавров высказался о соглашении между Арменией и Азербайджаном.