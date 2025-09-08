Журналист: «вбросы» про гибель Трампа мир увидит еще не раз

Нет сомнений, что «вбросы» о кончине президента США Дональда Трампа появятся еще не раз. Такое мнение в своем материале высказал журналист Tsargrad.tv Александр Бабицкий. Он обратил внимание, что американские либеральные политики не скрывают, что именно они недавно распускали слухи о смерти главы Белого дома.

«Сторонники Демократической партии наиболее активно тиражировали в соцсетях всевозможные, в том числе явно бредовые «вбросы» о состоянии здоровья и судьбе президента. А лидеры общественного мнения из вполне себе политического истеблишмента подогревали эти слухи в собственных аккаунтах — как, например, яростный политический противник Трампа губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом», — написал Бабицкий.

В конце августа в соцсетях начали распространяться теории о том, что Трамп якобы находится при смерти или уже умер. Американцы утверждали, что об этом свидетельствует внезапное исчезновение президента США из информационного поля, а также синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост лидера государства в случае «ужасной трагедии».

Однако 1 сентября Трамп вышел на связь и прокомментировал слухи о своей смерти. Американский лидер написал в Truth Social, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

Ранее политолог назвал элементом внутриполитической борьбы слухи о кончине Трампа.