Политолог назвал элементом внутриполитической борьбы слухи о кончине Трампа

Слухи о смерти президента США Дональда Трампа — элемент внутриполитической борьбы в стране, где каждая из сторон — как республиканцы, так и демократы — пытаются дискредитировать друг друга. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер. И эти сведения распространяли медиа, связанные с Республиканской партией. Сейчас все наоборот», — отметил эксперт.

Согласно его прогнозам, подобные методы «грязной борьбы» будут усиливаться по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс.

«Теория»‎ о кончине главы Белого дома распространилась в социальных сетях на прошлой неделе. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Кроме того, среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

Накануне Трамп заявил, что не видел сообщений в социальных сетях о собственной смерти, назвав эти слухи «сумасшедшими».

Ранее Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая.