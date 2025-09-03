На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал элементом внутриполитической борьбы слухи о кончине Трампа

Политолог Блохин назвал слухи о кончине Трампа элементом внутренней борьбы в США
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Слухи о смерти президента США Дональда Трампа — элемент внутриполитической борьбы в стране, где каждая из сторон — как республиканцы, так и демократы — пытаются дискредитировать друг друга. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер. И эти сведения распространяли медиа, связанные с Республиканской партией. Сейчас все наоборот», — отметил эксперт.

Согласно его прогнозам, подобные методы «грязной борьбы» будут усиливаться по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс.

«Теория»‎ о кончине главы Белого дома распространилась в социальных сетях на прошлой неделе. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Кроме того, среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

Накануне Трамп заявил, что не видел сообщений в социальных сетях о собственной смерти, назвав эти слухи «сумасшедшими».

Ранее Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами