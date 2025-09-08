МАГАТЭ рассчитывает возобновить работу в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает договориться с Ираном о восстановлении своего присутствия в стране. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Моя искренняя надежда состоит в том, что в течение следующих нескольких дней нам удастся прийти к успешному разрешению дискуссий, что поспособствует возобновлению нашей обязательной работы с Ираном», — сказал глава МАГАТЭ.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее в ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану.