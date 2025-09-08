Политолог Бовт: ЕС может отправить войска на Украину без разрешения РФ и США

На сегодняшний день реальная опасность заключается в том, что Европа может пойти на обострение без оглядки на позицию Москвы и Вашингтона, и в Белом доме, судя по всему, просчитывают такие риски. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Есть большая вероятность, что если все-таки европейцы договорятся об отправке войск (на Украину. — «Газета.Ru») и не будут считаться, действительно, с мнением Москвы, как они заявляют, то угроза прямого военного столкновения между европейскими странами, членами НАТО, и Россией резко возрастет», — отметил эксперт.

В данной ситуации США окажутся перед тяжелым выбором: вмешаться или отойти в сторону. Эксперт допустил, что глава Белого дома выберет второй вариант.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину в качестве якобы гарантий безопасности фактически подрывает перспективы мирного соглашения. Политик отметил, что его удивляет настойчивость французского лидера и других европейских политиков, которые, зная о рисках эскалации и угрозе для своих солдат, продолжают рассматривать идею отправки войск.

