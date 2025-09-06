На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции Макрона обвинили в попытках сорвать мирное урегулирование на Украине

Филиппо: словами о вводе войск на Украину Макрон срывает мирное урегулирование
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину в качестве якобы гарантий безопасности фактически подрывает перспективы мирного соглашения. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, российская армия будет рассматривать иностранных военных как законную цель. Политик отметил, что его удивляет настойчивость Макрона и Евросоюза, которые, зная о рисках эскалации и угрозе для европейских солдат, продолжают рассматривать идею отправки войск.

«Кроме того, я думаю, что это может помешать заключению мирного соглашения», — отметил Филиппо.

Филиппо обвинил руководство Франции, Великобритании и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке «помешать заключению мирного соглашения». По его мнению, Макрон «достаточно сумасшедший», чтобы действительно отправить французских солдат на Украину. Политик выразил надежду, что военные откажутся от выполнения подобного приказа, так как он «не будет отвечать интересам Франции».

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», после которой Макрон заявил о намерении 26 стран предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Отправлять свои войска уже отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Ранее во Франции обвинили Макрона в развязывании третьей мировой войны.

