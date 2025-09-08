На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев отметил важность мероприятий в РФ и КНР, посвященных окончанию Второй мировой войны

Токаев: парады в РФ и КНР предостерегают от попыток развязать мировой конфликт
Maxim Shemetov/Reuters

Мероприятия в Москве и Пекине, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, нужно рассматривать как предостережение от попыток развязать новый мировой конфликт. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте с обращением к народу, передает ТАСС.

«Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявления вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной войны в истории человечества, как предостережения от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт», — цитирует агентство президента республики.

3 сентября в столице Китая прошел парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. В нем участвовали 45 тысяч бойцов, 600 единиц техники и 100 самолетов.

Какую новейшую технику показала армия КНР, почему китайский парадный батальон считается самым большим в мире — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Reuters по требованию Китая удалил видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет.

