На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Евросовета захотел ужесточить санкции против стран, покупающих энергоресурсы у РФ

Глава Евросовета Кошта выступил за ужесточение санкций для торгующих с РФ стран
true
true
true
close
Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта выступил за ужесточение вторичных санкций для стран, которые покупают у России энергоресурсы, включая газ и нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюзу нужно «усилить давление» на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров.

«Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с «теневым флотом», снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ», — заявил Кошта.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций. Кроме того, в ЕС раздумывают над возможностью усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.

Ранее в Евросоюзе пришли к неутешительному выводу о своей роли на международной арене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами