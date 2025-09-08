Глава Евросовета захотел ужесточить санкции против стран, покупающих энергоресурсы у РФ

Глава Евросовета Антониу Кошта выступил за ужесточение вторичных санкций для стран, которые покупают у России энергоресурсы, включая газ и нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюзу нужно «усилить давление» на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров.

«Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с «теневым флотом», снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ», — заявил Кошта.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций. Кроме того, в ЕС раздумывают над возможностью усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.

Ранее в Евросоюзе пришли к неутешительному выводу о своей роли на международной арене.