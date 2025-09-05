На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев раскрыл, зачем Европа придумала «российскую угрозу»

Медведев: Европа придумала российскую угрозу для сплочения электората
Софья Сандурская/РИА Новости

Европейские страны сознательно создали образ «российской угрозы» для внутреннего сплочения и оправдания крупных бюджетных расходов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о миллионных затратах на укрепление границ, передает ТАСС.

«Они придумали себе российскую угрозу. Это способ сплотить электорат и израсходовать деньги на определенные цели. Везде за этим стоит очевидный экономический интерес», — подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что фон дер Ляйен лично инспектировала строительство пограничных укреплений.

Медведев также заявил, что Россия не представляет угрозы европейским странам и не стремится к переустройству территориальных границ.

При этом, по его словам, страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи территории России.

Ранее Медведев рассказал, как ему звонил президент Финляндии.

