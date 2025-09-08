На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров перечислил общие интересы России и США

Лавров: у России и США могут быть общие экономические интересы и работа в космосе
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

У России и Соединенных Штатов могут быть общие интересы в экономике, работе в Арктике и освоении космоса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же», — сказал Лавров.

В то же время министр подчеркнул, что отношения с Вашингтоном должны строиться на честном и открытом обсуждении позиций друг друга и выявлении совпадений, которые необходимо переводить в «практические дела».

До этого Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. Он отметил, что никто кроме России не обладает подходящими технологиями для работы в арктическом регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны США.

На пленарном заседании ВЭФ Путин отметил, что Россия обсуждала с Китаем возможность работы в трехстороннем формате на некоторых арктических месторождениях РФ уже сейчас. По его словам, все возможные варианты обсуждаются, «они на столе».

Ранее Лавров назвал основы взаимоуважения Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами