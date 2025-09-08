Лавров перечислил общие интересы России и США

Лавров: у России и США могут быть общие экономические интересы и работа в космосе

У России и Соединенных Штатов могут быть общие интересы в экономике, работе в Арктике и освоении космоса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же», — сказал Лавров.

В то же время министр подчеркнул, что отношения с Вашингтоном должны строиться на честном и открытом обсуждении позиций друг друга и выявлении совпадений, которые необходимо переводить в «практические дела».

До этого Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. Он отметил, что никто кроме России не обладает подходящими технологиями для работы в арктическом регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны США.

На пленарном заседании ВЭФ Путин отметил, что Россия обсуждала с Китаем возможность работы в трехстороннем формате на некоторых арктических месторождениях РФ уже сейчас. По его словам, все возможные варианты обсуждаются, «они на столе».

Ранее Лавров назвал основы взаимоуважения Путина и Трампа.