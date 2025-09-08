СМИ сообщили, что президент Финляндии не поедет на встречу с Трампом по Украине

Helsingin Sanomat: Стубб не поедет в Вашингтон на встречу с Трампом по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом по Украине, пишет газета Helsingin Sanomat.

«Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели», — пишут авторы публикации со ссылкой на канцелярию финского президента.

8 сентября Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США для обсуждения мира на Украине.

Американский лидер уточнил, что встречи пройдут в понедельник и вторник, при этом каждый из европейских лидеров прибудет отдельно.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выражал уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.

