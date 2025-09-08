На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США для обсуждения мира на Украине

Трамп: лидеры Европы прибудут в США для обсуждения урегулирования на Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Лидеры ряда европейских стран посетят США в начале недели для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что встречи пройдут в понедельник и вторник, при этом каждый из европейских лидеров прибудет отдельно.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал Трамп.

18 августа в Белом доме прошла встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как ему звонил президент Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами