Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США для обсуждения мира на Украине

Трамп: лидеры Европы прибудут в США для обсуждения урегулирования на Украине

Лидеры ряда европейских стран посетят США в начале недели для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что встречи пройдут в понедельник и вторник, при этом каждый из европейских лидеров прибудет отдельно.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал Трамп.

18 августа в Белом доме прошла встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

