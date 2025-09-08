На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США ужаснулись политике Макрона и Стармера в отношении Украины

Полковник Макгрегор: Макрон и Стармер помогают Киеву, не заботясь о своих странах
Sarah Meyssonnier/Reuters

Политика президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, основанная на поддержке Украины, выглядит нелепо на фоне проблем в их странах. Об этом на своей странице в соцсети Х написал полковник в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими странами, не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине», — написал Макгрегор.

Он также назвал сложившуюся ситуацию «полным абсурдом».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину в качестве якобы гарантий безопасности фактически подрывает перспективы мирного соглашения. Политик отметил, что его удивляет настойчивость Макрона и Евросоюза, которые, зная о рисках эскалации и угрозе для европейских солдат, продолжают рассматривать идею отправки войск.

Ранее Стармер рассказал о «нерушимом обещании» Украине.

