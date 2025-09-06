На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон познакомил Моди с результатами работы «коалиции желающих» по Украине

Макрон сообщил Моди об итогах работы «коалиции желающих»
true
true
true
close
Pascal Rossignol/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что познакомил премьер-министра Индии Нарендру Моди с результатами работы «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине).

Французский лидер уточнил, что поговорил с индийским премьером об итогах встречи глав европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 4 сентября.

Она прошла в Париже. Главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. Заседание проходило в гибридном формате: одна часть лидеров присутствовала в Елисейском дворце лично, другая часть подключилась онлайн. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Его спецпредставитель Стив Уиткофф принимал непосредственное участие в очной части встречи, но покинул ее через 45 минут после начала.

Ранее СМИ сообщили, как на Западе видят Украину после СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами