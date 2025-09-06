Макрон познакомил Моди с результатами работы «коалиции желающих» по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что познакомил премьер-министра Индии Нарендру Моди с результатами работы «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине).

Французский лидер уточнил, что поговорил с индийским премьером об итогах встречи глав европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 4 сентября.

Она прошла в Париже. Главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. Заседание проходило в гибридном формате: одна часть лидеров присутствовала в Елисейском дворце лично, другая часть подключилась онлайн. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Его спецпредставитель Стив Уиткофф принимал непосредственное участие в очной части встречи, но покинул ее через 45 минут после начала.

