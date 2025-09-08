В Германии призвали не надеяться на «псевдопереговоры» и дать Украине Taurus

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал власти Германии к немедленной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Его слова приводит Tagesschau.

«Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии», — заявил парламентарий.

По утверждению Кизеветтера, Россия якобы не стремится к миру и «ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предупредил, что потенциальная передача Украине дальнобойных ракет Taurus со стороны Германии приведет к «новому качеству» отношений Москвы и Берлина. Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут управлять соответствующим оружием и, вероятно, это придется делать немецким военным. А это уже «совсем другой подход», отметил посол.

