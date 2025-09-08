На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали не надеяться на «псевдопереговоры» и дать Украине Taurus

Депутат бундестага Кизеветтер призвал как можно скорее передать ракеты Taurus ВСУ
true
true
true
close
Monika Skolimowska/Global Look Press

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал власти Германии к немедленной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Его слова приводит Tagesschau.

«Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии», — заявил парламентарий.

По утверждению Кизеветтера, Россия якобы не стремится к миру и «ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать».

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российский посол в ФРГ Сергей Нечаев предупредил, что потенциальная передача Украине дальнобойных ракет Taurus со стороны Германии приведет к «новому качеству» отношений Москвы и Берлина. Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут управлять соответствующим оружием и, вероятно, это придется делать немецким военным. А это уже «совсем другой подход», отметил посол.

Ранее в Германии сделали неутешительный вывод о способности страны защитить саму себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами