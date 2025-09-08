Кадыров назвал истинный мотив Трампа для встречи с Путиным: «Давний фанат»

Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп под предлогом переговоров на самом деле хотел просто встретиться с президентом Владимиром Путиным, поскольку является его давним поклонником. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним», — порассуждал Кадыров.

В связи с этим, по его словам, Трамп под предлогом переговоров просто захотел встретиться с президентом России, «используя свое служебное положение».

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

