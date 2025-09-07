На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве РФ прокомментировали заявление главы МО Бельгии о возможном нападении России

Посольство РФ: Бельгия больше встраивается в ряды наиболее русофобской части ЕС
Depositphotos

Руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран-членов Евросоюза и НАТО и лжет своему народу о желании России напасть на Брюссель. Об этом заявили в посольстве РФ в Бельгии в Telegram-канале.

В дипмиссии считают, что предлагаемая простым гражданам логика подтверждает, что руководство Бельгии стремительно отходит от прежне декларируемой умеренности во внешних делах.

В посольстве отметили, что заявления делаются «невзирая на все ощутимые экономические и социальные издержки, перекладываемые на плечи простых бельгийцев».

Таким образом дипломаты прокомментировали заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена о том, что российская сторона способна до 2030 года «инфильтрироваться» в одно из натовских государств под предлогом защиты русскоязычного меньшинства, а заодно «забросать столицу дипломатии» Брюссель дронами и ракетами.

2 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса, не граничащие с Россией, находятся под угрозой из-за новейших технологий ВС РФ.

Ранее на Украине рассказали о попытках Евросоюза сдерживать Россию при помощи ВСУ.

