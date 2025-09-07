На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не сигнал дипломатии»: спецпосланник Трампа обвинил Россию в ударе по кабмину Украины

Келлог после удара по Киеву заявил, что Россия обостряет ситуацию
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог на своей странице в соцсети X заявил, что Россия, «похоже, обостряет ситуацию».

Представитель Белого дома подчеркнул, что опасность любой войны заключается в эскалации.

«Крупнейшее нападение за всю войну произошло на здание кабинета министров Украины в Киеве», — сообщил спецпосланник.

Он упомянул, что две недели назад был в этом здании вместе с украинским премьер-министром Юлией Свириденко. Келлог считает, что из-за подобных действий события могут выйти из-под контроля.

«Эта атака не была сигналом о том, что Россия хочет дипломатически положить конец этой войне», — заключил американский чиновник.

7 сентября в Киеве загорелось здание правительства Украины, возгорание возникло на верхнем этаже — над офисом премьера и залом заседаний кабмина. Украинские власти обвинили Россию в атаке на здание и призвали Запад усилить давление на Москву. По словам мэра Киева Кличко, пожар начался «в результате вероятного сбивания БПЛА».

Российское Минобороны при этом сообщило о массированном ударе по объектам ВПК (военно-промышленного комплекса): целями были промышленное предприятие и логистическая база в Киеве. Ни по каким другим объектам в городе удары не наносились, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава дипломатии ЕС пообещала ужесточить санкции против России.

