Венгрия в очередной раз заблокировала выделение €6,6 миллиарда из Европейского фонда мира, предназначенных для закупки вооружений Украине. Об этом на пресс-конференции заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Она назвала такое блокирование неоправданным. Евросоюз сейчас пытается найти дополнительные средства для поддержки киевского режима.

Об этом же ранее заявлял бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что после его ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась, а €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированными из-за Венгрии.

В июле Трамп заявлял о намерении поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он подчеркивал, что ЗРК необходимы для защиты Украины. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Киеву, но добавил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Ранее на Украине предложили перекрыть трубопровод «Дружба».