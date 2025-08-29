На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины в размере €6,6 млрд

Венгрия заблокировала €6,6 млрд, предназначенных на закупку оружия для Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Венгрия в очередной раз заблокировала выделение €6,6 миллиарда из Европейского фонда мира, предназначенных для закупки вооружений Украине. Об этом на пресс-конференции заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Она назвала такое блокирование неоправданным. Евросоюз сейчас пытается найти дополнительные средства для поддержки киевского режима.

Об этом же ранее заявлял бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что после его ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась, а €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированными из-за Венгрии.

В июле Трамп заявлял о намерении поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он подчеркивал, что ЗРК необходимы для защиты Украины. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Киеву, но добавил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Ранее на Украине предложили перекрыть трубопровод «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами