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Посол предупредил об ответе России на попытки «пиратства» против танкеров в Балтике

Посол Барбин: Россия будет пресекать угрозы танкерам с нефтью в Балтийском море
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Hamad I Mohammed/Reuters

Россия будет решительно защищать свои интересы в Балтийском море и пресекать любые попытки вмешательства в перевозку российской нефти. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Россия намерена действовать в рамках международного права и готова давать жесткий ответ на действия, которые могут нанести ущерб ее экономическим интересам. В частности, речь идет о возможных попытках западных стран вмешиваться в передвижение танкеров с российской нефтью.

Барбин отметил, что свобода судоходства через Балтийские (Датские) проливы закреплена международными нормами и договоренностями, которые Дания обязана соблюдать. По словам посла, любые действия, напоминающие морское пиратство, Россия будет расценивать как угрозу и реагировать соответствующим образом.

8 июля посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском море. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев также предупредил, что риски столкновения стран НАТО и России в Балтийском море являются высокими, поскольку европейские государства, в частности Эстония, пытаются останавливать танкеры, следующие в российские порты.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.

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