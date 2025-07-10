Политолог Силаев: провокации НАТО могут привести к столкновению с РФ на Балтике

Существуют большие риски прямого столкновения НАТО и России на Балтике, поскольку страны Североатлантического альянса стремятся подорвать судоходство РФ в Балтийском море. Об этом ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в беседе с URA.Ru.

Он указал, что за последние месяцы попытки останавливать танкеры, даже те, которые ходят не под российским флагом, предпринимала Эстония.

«Все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — заявил Силаев.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО на Балтике. По словам дипломата, Россия внимательно следит за учениями НАТО в Балтийском море. Он уточнил, что вся активность НАТО на восточном фланге является одним большим учением, замысел которого — сдерживание России.

В последние месяцы напряженность в Балтийском регионе возросла из-за активизации деятельности НАТО, включая проведение масштабных учений и отправку роботизированных судов.

Ранее посол пообещал ответ РФ на рост военного присутствия НАТО в Балтийском море.