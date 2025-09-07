На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред Украины рассказал о своем отношении к выступлениям Небензи

Постпред Украины заявил, что всегда внимательно слушает выступления Небензи
true
true
true
close
Global Look Press

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник признался, что тщательно анализирует выступления своего российского коллеги Василия Небензи. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Stern.

«Кстати, я всегда внимательно слушаю... Я делаю это для того, чтобы разработать стратегию моих следующих выступлений», — заявил Мельник, отвечая на вопрос об ощущениях от нахождения за одним столом с «опытным российским дипломатом» Небензей.

Касаясь вопроса функционирования ООН, Мельник заявил о блокировке работы Совета Безопасности из-за права вето, которым обладает Москва. Он уточнил, что его предыдущие заявления о необходимости исключения России из СБ ООН носили «риторический» характер. При этом он выразил надежду, что в будущем такое исключение все же станет реальностью.

В конце августа в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН США обратились к России с предостережением, подчеркнув необходимость движения в сторону мирного разрешения украинского конфликта. Вашингтон дал понять, что в случае отказа от этого пути, Москву ожидают новые санкционные меры.

Ранее Мельник раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами