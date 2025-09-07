На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы отрицают создание химического оружия

Хуситы назвали вымыслом обвинения в создании химического оружия
true
true
true
close
Reuters

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, назвало «ложью» обвинения в создании химического оружия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена политбюро «Ансар Алла» Хузама аль-Асада.

«Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, — чистейшая ложь и вымысел», — заявил агентству член движения.

По его словам, цель этих обвинений — создать условия для продолжения агрессии против Йемена и сектора Газа.

На этой неделе министр информации признанного мировым сообществом правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил, что группировка создала завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов.

По его данным, представители Ирана контрабандой ввезли партию токсичных газов и материалов на часть территории Йемена, контролируемую хуситами.

Ранее хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене.

