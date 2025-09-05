Стало известно о производстве хуситами химического оружия

Министр информации правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни утверждает, что члены движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали производить химическое оружие. Об этом он сообщил изданию The National.

«Террористическое ополчение хуситов создало завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов», — сообщил он.

Министр утверждает, что представители Ирана контрабандой ввезли партию токсичных газов и материалов на часть территории Йемена, контролируемую хуситами.

Хуситы регулярно атакуют объекты на территории Израиля.

2 сентября стало известно, что йеменские повстанцы впервые атаковали беспилотниками здание Генштаба Армии Израиля в Тель-Авиве.

27 августа хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Уточнялось, что атаку осуществили гиперзвуковой ракетой типа «Палестина-2».

Ранее хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.