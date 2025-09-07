Песков: Бразилия не единственная страна, столкнувшаяся с последствиями тарифных войн

Вся мировая экономика сталкивается с последствиями тарифных войн. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил провести виртуальный саммит стран-участниц БРИКС, на котором будет обсуждаться торговая политика президента США Дональда Трампа. Он также санкционировал начало консультаций и мер по применению закона об экономической взаимности против США в ответ на введение Вашингтоном 50%-о тарифа на бразильскую продукцию.

Как отметил Песков, Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн.

«Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны», — сказал он, добавив, что очень важно говорить и обсуждать данную тему.

Ранее в Совфеде заявили, что тарифные войны Трампа могут сплотить БРИКС.