На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков: Бразилия не единственная страна, столкнувшаяся с последствиями тарифных войн

Песков: вся мировая экономика сталкивается с последствиями тарифных войн
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Вся мировая экономика сталкивается с последствиями тарифных войн. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил провести виртуальный саммит стран-участниц БРИКС, на котором будет обсуждаться торговая политика президента США Дональда Трампа. Он также санкционировал начало консультаций и мер по применению закона об экономической взаимности против США в ответ на введение Вашингтоном 50%-о тарифа на бразильскую продукцию.

Как отметил Песков, Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн.

«Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны», — сказал он, добавив, что очень важно говорить и обсуждать данную тему.

Ранее в Совфеде заявили, что тарифные войны Трампа могут сплотить БРИКС.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами